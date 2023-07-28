Двое жителей Шымкента занимались сбытом поддельных долларов и наркотиков

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Незаконная деятельность группы лиц, занимающаяся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере пресечена в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш) общим весом 6 кг.

По фактам начаты досудебные расследования. Двое жителей города Шымкента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда