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    09:54, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Двое жителей Шымкента занимались сбытом поддельных долларов и наркотиков

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Незаконная деятельность группы лиц, занимающаяся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере пресечена в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш) общим весом 6 кг.

    По фактам начаты досудебные расследования. Двое жителей города Шымкента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

    В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда


    Теги:
    Борьба с наркотиками Шымкент Главная Закон и право
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