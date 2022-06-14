Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Двое жителей Шымкента совершили 18 кибермошенничеств по всему Казахстану

    14 Июня 2022, 04:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Мужчины успели обмануть граждан из разных городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    По словам начальника Следственного управления ДП города Шымкента Даулеткелди Абдраманова, в Управление полиции Абайского района обратилась местная жительница с заявлением о совершенном мошенничестве. Она сообщила, что она разместила в интернете объявление о продаже своей старой мебели. Через мессенджер потерпевшей поступило сообщение о том, что некто хочет купить мебель и попросил подтвердить заказ курьерской доставки, пройдя по ссылке. Женщина ввела запрашиваемые сайтом реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета исчезли 950 тыс. тенге, а онлайн-собеседник заблокировал ее в мессенджере.

    «По заявлению гражданки полицейские зарегистрировали уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Для выявления киберпреступников оперативники провели ряд розыскных мероприятий, в результате чего задержали двоих парней по месту жительства. При обыске у подозреваемых изъяты 6 сотовых телефонов и 21 SIM-карта», – добавил Д. Абдраманов.

    Следствием установлено, что задержанные причастны еще к 17 аналогичным преступлениям по всей стране. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти на 8 млн тенге обманул акмолинцев «сахарный» мошенник
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз