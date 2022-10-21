Двое жителей незаконно хранили огнестрельное оружие в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Абайской области изъяли незаконно хранившееся огнестрельное оружие у двоих сельчан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 октября в рамках проведения ОПМ «Участок» в одном из крестьянских хозяйств в Аягузском районе полицейские оперативным путем установили 55-летнего мужчину, у которого в ходе безотлагательного обыска дома обнаружено нарезное ружье.

В ходе проверки по базам МВД, ружье не оказалось зарегистрированным. Результаты судебно-баллистической экспертизы показали, что данное оружие пригодно для выстрела и является нарезной винтовкой модели ТОЗ-8М, калибра 5,6 мм, 1959 года выпуска.

Мужчина данное ружье прятал в шкафу. По его словам, он нашел его вблизи крестьянского хозяйства тремя днями ранее, и собирался сдать в отдел полиции.

7 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Участок» еще у одного 53-летнего жителя Аягозского района было изъято незаконное оружие. Результаты проверки по специальным базам МВД показали, что данное ружье в базе не значится. Экспертиза выявила, что данное ружье является одноствольным нарезным оружием 1962 года выпуска, калибра 5,6, с заводским № 17690. Мужчина в качестве владельца в Аягозском РОП на учете не состоит. Установлено, что данное ружье принадлежало его покойному отцу.

По вышеуказанным фактам начато досудебное расследование по части третьей статьи 287УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет.





Фото: polisia.kz



