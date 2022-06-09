Двое жанаозенцев пытались покончить с собой из-за отказа в работе в нефтяной компании

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел сегодня у здания АО «Озенмунайгаз», где собралась группа лиц с требованием трудоустройства в компанию. Получив отказ, двое мужчин нанесли себе непроникающие раны лезвием. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Получив отказ, двое из группы лиц с требованием трудоустройства в компанию в обход общей очереди (у одного имеется судимость) нанесли себе непроникающие раны лезвием передней брюшной стенки и предплечья. Обоих госпитализировали в городскую больницу. Их осмотрели в приемном покое, угрозы для жизни нет. Один из прибывших от госпитализации отказался и покинул здание больницы», - сообщили в акимате.

Уточняется, что мужчины ранее прошли обучение и 1 июня их трудоустроили в частную компанию с окладом 250 тысяч тенге.

«Им неоднократно разъясняли, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль идет согласно принятому алгоритму, в порядке общей очереди. Нарушение алгоритма, трудоустройство вне очереди будет несправедливо по отношению к другим кандидатам на трудоустройство «, - заключили в акимате.