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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Туркестанской области
13 Ноября 2020 12:47
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в результате ДТП погибли три человека, в том числе грудной ребенок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
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На 725 км автодороги Алматы-Ташкент- Термез водитель автомашины «DaewooNexia», не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлический столб и опрокинулся в кювет. В результате ДТП на месте погибли трое родственников водителя, в том числе и ребенок. Сам водитель и еще один пассажир доставлены с различными травмами в больницу. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП. Досудебное расследование проводят дознаватели ДП Туркестанской области. Назначены экспертизы.
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