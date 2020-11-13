Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в результате ДТП погибли три человека, в том числе грудной ребенок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

На 725 км автодороги Алматы-Ташкент- Термез водитель автомашины «DaewooNexia», не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлический столб и опрокинулся в кювет. В результате ДТП на месте погибли трое родственников водителя, в том числе и ребенок. Сам водитель и еще один пассажир доставлены с различными травмами в больницу. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП. Досудебное расследование проводят дознаватели ДП Туркестанской области. Назначены экспертизы.