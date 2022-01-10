Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Двое военнослужащих Нацгвардии награждены посмертно

    10 Января 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства посмертно награждены погибшие в схватке с террористами двое военнослужащих срочной службы Национальной гвардии РК рядовой Кайсаров Мадияр Оразалыулы и рядовой Аманов Айбат Ерболулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    Рядовой Кайсаров Мадияр Оразалыулы (воинская часть 5514) и рядовой Аманов Айбат Ерболулы (воинская часть 5547) были награждены орденом «Айбын» ІІІ степени (посмертно).

    Они по сути дела стояли в первых рядах в борьбе с вооруженными террористами, принимая основной удар на себя, не давая мародерам бесчинствовать, грабить и убивать, при этом находясь в неравных условиях. Гвардейцы всему миру показали мужество и героизм в борьбе с преступниками, высокий боевой и моральный дух, верность Военной присяге и долгу перед народом Казахстана

    В непростых условиях, личный состав Национальной гвардии вместе с другими силовыми структурами с первых дней беспорядков в стране стойко и мужественно защищал конституционный строй Казахстана, права и свободы каждого гражданина, устанавливая правопорядок в государстве.

    Имена Мадияра и Айбата навечно будут занесены в летопись Национальной гвардии. Командованием войск оказывается всесторонняя моральная и материальная поддержка родным погибших военнослужащих.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Память Нацгвардия ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около ста бойцов Нацгвардии направлены в зону пожаров в области Абай
    Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске
    14 погибших сотрудников «Семей орманы» награждены орденами «Құрмет»
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге