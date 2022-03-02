Двое убиравших снег рабочих погибли на дороге в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, трое – получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла на дороге вблизи села Мальцево Есильского района.

«Столкнулись две автомашины с прицепами «МАЗ» и «Shacman». В результате столкновения был совершен наезд на работников ТОО «Петропавл жолдары», производивших вблизи населенного пункта снегоуборочные работы. Двое рабочих, 68 и 48 лет, жители села Явленки Есильского района, в результате полученных травм скончались на месте ДТП. Трое мужчин, сотрудники этой же организации, с различными травмами доставлены в больницу», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.