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    Двое убиравших снег рабочих погибли на дороге в СКО

    2 Марта 2022, 08:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, трое – получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла на дороге вблизи села Мальцево Есильского района.

    «Столкнулись две автомашины с прицепами «МАЗ» и «Shacman». В результате столкновения был совершен наезд на работников ТОО «Петропавл жолдары», производивших вблизи населенного пункта снегоуборочные работы. Двое рабочих, 68 и 48 лет, жители села Явленки Есильского района, в результате полученных травм скончались на месте ДТП. Трое мужчин, сотрудники этой же организации, с различными травмами доставлены в больницу», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия Регионы
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