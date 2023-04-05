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    Двое рыбаков утонули на озере Балхаш

    5 Апреля 2023, 09:10

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Двое жителей поселка Сарышаган утонули на озере Балхаш в Карагандинской области. 35 и 58-летние мужчины вышли на рыбалку. Однако спасатели так и не нашли их лодку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мужчины выехали на рыбалку на лодке и перестали выходить на связь. О пропаже спасателям сообщили родные рыбаков. На поиски пропавших отправились спасатели из Приозерска. В поисковых работах участвовали местные жители. Была обследована береговая полоса, спасатели неоднократно погружались на дно озера.

    «Примерно в двух километрах от берега поисковой группой ДЧС были обнаружены тела этих мужчин. Лодку мы не нашли. Обстоятельства гибели выясняются органами полиции. Назначена судмедэкспертиза», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Спасатели региона рекомендуют рыбакам тщательно проверять состояние лодки перед рыбалкой, иметь спасательный круг, пояс или жилет на каждого человека.

    «Запрещается выход на воду при штормовой погоде и в темное время суток. Во избежание несчастных случаев рекомендуется рыбачить, не отходя далеко от берега», - добавили в пресс-службе ДЧС.

    За аналогичный период прошлого года утонул один рыбак. В общем за минувший год погибли на водоемах региона 16 человек, в том числе 6 детей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия МЧС
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