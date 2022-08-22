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    Двое россиян и 14 граждан Кыргызстана погибли в ДТП в Ульяновской области РФ

    22 Августа 2022, 01:41

    НУР-СУЛТАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Жертвами ДТП с участием микроавтобуса и двух большегрузов в Николаевском районе Ульяновской области стали 14 граждан Кыргызстана и двое россиян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

    «По уточненным данным, установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Кыргызстана и двое – россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана», - сказал собеседник агентства.

    МИД Кыргызстана подтвердил гибель 14 граждан в ДТП.

    «По предварительной информации, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе 14 граждан Кыргызской Республики, три человека госпитализированы в медицинское учреждение, гражданство которых устанавливается», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

    Уточняется, что консульские сотрудники посольства Кыргыстана в РФ выехали на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи. Установлена связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области.

    Ранее сообщалось, что пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан сообщила о том, что по предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия Россия Кыргызстан Мировые новости
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