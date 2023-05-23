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    Двое рабочих пострадали при пожаре на стройке в Астане

    23 Мая 2023, 18:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности пожара в Астане на территории строящегося объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате пожара, который произошел сегодня в строящемся жилом доме, пострадали два работника. На месте бригада «103» осмотрела двоих пострадавших. Один из них - мужчина, 1991 года рождения, получил ожог руки 2%, второй мужчина, 1992 года рождения, получил ожог лица 1%», - сообщили в ДЧС.

    В департаменте уточнили, что после осмотра пострадавшие отказались от госпитализации.

    Ранее кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. На месте происшествия было слышно несколько взрывов. Позже стало известно, что взрывались газовые баллоны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Происшествия Пожар ДЧС
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