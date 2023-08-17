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    Двое пострадавших на угольной шахте в Карагандинской области находятся в реанимации

    17 Августа 2023, 20:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Двое из восьми госпитализированных шахтеров, которые пострадали сегодня при пожаре на угольной шахте в Карагандинской области, находятся в отделении реанимации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения области.

    «В клинику имени Макажанова доставлены восемь шахтеров. Двое из них находятся в реанимации, состояние ближе к тяжелому, в сознании. Шесть человек находятся в отделении токсикологии, у всех состояние средней степени тяжести», - сообщили в облздраве.

    Сегодня, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

    К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника.

    По данным на 17:50 вечера, на месте пожара нашли тела двух погибших горняков. Имена погибших пока не озвучили, идет опознание. Поиски еще троих продолжаются. В больнице находятся 8 горняков.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Происшествия ЧП на шахте
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