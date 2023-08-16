Двое погибших во время ВОВ воинов-казахстанцев обретут покой на родной земле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась торжественная церемония встречи и передачи останков воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.



В ней приняли участие представители Министерства обороны, ветераны Вооруженных сил, представители ОО «Atamnyn Amanaty», РОО «Ассоциация военно-патриотического и поискового движения», военнослужащие Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию подключились представители акиматов г. Петропавловска Северо-Казахстанской области и Алакольского района Жетысуской области.

«Сегодня на родину вернулись погибшие в годы Великой Отечественной войны казахстанцы. Это стало возможным благодаря поисковикам, которые помогают семьям узнать о судьбе родных, не вернувшихся с войны. Как бы далеко от нас не ушли события того времени, память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, будет жить вечно», – подчеркнул начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев.

Благодаря усилиям поисковиков, стала известна судьба двух казахстанских красноармейцев Ивана Сурнина (1913 г. р.) и Филиппа Парасенко (1903 г. р.).

Красноармейца 117 отдельной стрелковой бригады Ивана Филипповича Сурнина поисковики отряда «Поколение» Тверской региональной общественной организации поисково-исследовательского объединения «Память поколений» нашли в урочище Дроничено, Оленинского муниципального округа Тверской области. Он был призван Пресновским райвоенкоматом Северо-Казахстанской области.

Останки уроженца Алма-Атинской области Филиппа Лаврентьевича Парасенко были подняты поисковиками региональной общественной организации военно-патриотического поискового клуба «Фронтовые дороги». Он был призван из Алакольского района, Алма-Атинской области (ныне область Жетысу).

Особенно ценно для тех, кто по зову души занимается поиском погибших, когда находят их родных. В Северо-Казахстанской области проживает внучка Ивана Сурнина Галина Самсонова.

«От всей души благодарю Министерство обороны и российских поисковиков за возвращение нашего деда на родину. Теперь мы сможем похоронить его рядом с дочерью. Она знала и очень переживала, что ее отец погиб в тяжелом сражении. Об этом семья узнала по рассказу однополчанина деда, вернувшегося с фронта. Вечная память бойцам, защитившим страну от врага», – поделилась чувствами Галина Тарасовна.

Родственников Филиппа Лаврентьевича Парасенко, к сожалению, пока найти не удалось, его перезахоронением будет заниматься акимат Алакольского района области Жетысу, откуда он был призван.

Церемонии перезахоронения останков пройдут в регионах с воинскими почестями.

Напомним, останки погибших в годы ВОВ Филиппа Лаврентьевича Парасенко и Ивана Филипповича Сурнина были переданы вчера в Москве для захоронения на Родине.