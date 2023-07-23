Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двое подростков-серфингистов спасены на побережье Каспийского моря

    23 Июля 2023, 14:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В г. Актау на побережье Каспийского моря спасателями ДЧС Мангистауской области спасены подростки 2006 и 2007 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    ЧП произошло 22 июля, в 20.50 часов на пульт 112 ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в 4 «а» микрорайоне Актау спасателями спасены подростки 2006 и 2007 года рождения, которых при использовании серфинг-доски унесло течением в глубь моря на расстоянии 1,5 км от берега. В медицинской помощи дети не нуждались.

    В аварийно-спасательных работах были заблокированы спасатели и плавсредство ДЧС Мангистауской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Мангистауская область МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    40 человек эвакуировали из детсада из-за горевшей рядом кровли ресторана в Актобе
    В реке Урал в Атырау утонул мужчина
    Вторые сутки ведутся поиски туриста в горах близ Алматы
    Пожар тушат на территории Атырауской ТЭЦ
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах