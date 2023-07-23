Двое подростков-серфингистов спасены на побережье Каспийского моря

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В г. Актау на побережье Каспийского моря спасателями ДЧС Мангистауской области спасены подростки 2006 и 2007 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

ЧП произошло 22 июля, в 20.50 часов на пульт 112 ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в 4 «а» микрорайоне Актау спасателями спасены подростки 2006 и 2007 года рождения, которых при использовании серфинг-доски унесло течением в глубь моря на расстоянии 1,5 км от берега. В медицинской помощи дети не нуждались.

В аварийно-спасательных работах были заблокированы спасатели и плавсредство ДЧС Мангистауской области.