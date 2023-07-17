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    Двое подростков разъезжали на дорогих машинах в Таразе

    17 Июля 2023, 17:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль» проходит в Жамбылской области - за три дня выявлено более 2 800 нарушений Правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, при проведении ОПМ «Автомобиль» в разное время суток внимание сотрудников батальона патрульной полиции УП города Тараза привлекли двое несовершеннолетних, управлявших автомобилями «Toyota Land Cruiser» и «Porsche cayenne», как оказалось, без водительских удостоверений.

    «Заметив их юные лица, полицейские остановили их и в ходе проверки установили, что за рулем находятся подростки 17-ти и 15-ти лет. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия были вызваны родители подростков. Установлено, что отцы сами периодически передают управление транспортным средством своим несовершеннолетним сыновьям, тем самым совершая правонарушение», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    В отношении 17-летнего подростка составлен протокол по статье 612 части 2 КоАП РК, и его отец привлечен к ответственности по статье 612 части 4 КоАП РК.

    На законного представителя 15-летнего молодого человека наложен штраф в размере 172 500 тенге (50 МРП) согласно статье 612 части 5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Транспортные средства водворены на штрафную стоянку.

    «Несмотря на непрерывные и ежедневные профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками полиции, выявляются такого рода правонарушения, где сами родители выступают рычагом к совершению противоправных действий. Обращаюсь к отцам, матерям, дядям, тетям, призываю не передавать право управления автотранспортом несовершеннолетним лицам. Работа с подростками должна проводится комплексно, только совместными усилиями мы сможем вырастить поколение достойных людей, нетерпимых к нарушению закона», - сообщил заместитель начальника УМПС департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Ержан Мананбаев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью
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