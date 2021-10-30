Двое подростков находятся в коме после тяжелого ДТП в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области в ДТП погиб водитель автомашины, двое несовершеннолетних пассажиров получили тяжелые травмы и находятся в коме, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, 30 октября примерно 11:15 часов на 15-м километре автодороги Уральск-Кирсаново 31-летний водитель автомашины «Тойота» при осуществлении обгона допустил столкновение с автомашиной марки «ГАЗ 53» под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» скончался на месте, а также каретой «скорой помощи» в ГМБ г. Уральска с различными травмами доставлены двое пострадавших пассажиров данной легковой автомашины - подростки 13 и 16 лет.

По информации управления здравоохранения ЗКО, у пострадавшего 13-летнего мальчика - открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, мозговая кома, готовится к операции. 16-летнему подростку диагностировано: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, мозговая кома, он находится в реанимации на обследовании. Водитель второй машины отказался от госпитализации.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК. Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.