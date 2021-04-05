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    Двое павлодарцев вступили в незарегистрированное в РК религиозное объединение

    5 Апреля 2021, 14:59

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре двое горожан вступили в незарегистрированное в РК религиозное объединение. 53-летние мужчина и женщина оштрафованы за это на 50 МРП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Двое жителей города Павлодара вступили в общественное объединение, незарегистрированное на территории Республики Казахстан, что делает деятельность объединения является незаконным», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Участники этого объединения своим вступлением в его ряды, по словам стражей порядка, совершили административное правонарушение, которое частью десятой статьи 489 КРКоАП трактуется как «Участие в деятельности не зарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена».

    «По факту 53-летний горожанин и 53-летняя жительница города Павлодара привлечены к административной ответственности по статье 489 части десятой пункту третьему КРКоАП, наложен штраф 50 месячных расчётных показателей (145 850 тенге - Казинформ) каждому», - дополнили в ДП региона.

    По данным полиции, с начала года в Павлодарской области выявлено восемь фактов нарушения религиозного законодательства.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Религия МВД РК
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