Двое парней избили и ограбили прохожего в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала двоих грабителей, которые в Астане избили прохожего и отобрали у него 1400 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт 102 поступило сообщение от 26-летнего мужчины o том, что по улице Кордай двое неизвестных парней избили и ограбили его. Момент нападения попал в обзор камер видеонаблений.

На кадрах видно, как двое парней подошли к молодому человеку и стали наносить ему удары. Вырвав из рук сумку, грабители бросились бежать. Потерпевший бросился вдогонку, пытаясь догнать грабителей, но безуспешно.

Добычей злоумышленников стали 1400 долларов США.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции района Алматы оба подозреваемых в возрасте 19 и 17 лет были задержаны.

В настоящее время проводится досудебное расследование, один из подозреваемых в возрасте 19 лет водворен в изолятор временного содержания ДП. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

Установлено, что иностранную валюту они обменяли на тенге и часть денег успели потратить. Оставшиеся денежные средства изъяты.





Фото: polisia.kz