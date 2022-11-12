Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двое парней избили и ограбили прохожего в Астане

    12 Ноября 2022, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала двоих грабителей, которые в Астане избили прохожего и отобрали у него 1400 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На пульт 102 поступило сообщение от 26-летнего мужчины o том, что по улице Кордай двое неизвестных парней избили и ограбили его. Момент нападения попал в обзор камер видеонаблений.

    На кадрах видно, как двое парней подошли к молодому человеку и стали наносить ему удары. Вырвав из рук сумку, грабители бросились бежать. Потерпевший бросился вдогонку, пытаясь догнать грабителей, но безуспешно.

    Добычей злоумышленников стали 1400 долларов США.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции района Алматы оба подозреваемых в возрасте 19 и 17 лет были задержаны.

    В настоящее время проводится досудебное расследование, один из подозреваемых в возрасте 19 лет водворен в изолятор временного содержания ДП. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

    Установлено, что иностранную валюту они обменяли на тенге и часть денег успели потратить. Оставшиеся денежные средства изъяты.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Борьба с преступностью Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    В Астане запускают новый пригородный маршрут
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане