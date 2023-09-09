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    18:00, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Двое налетчиков грабили прохожих в парке Алматы

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    Фото: polisia.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двое налетчиков орудовали в парке и грабили прохожих в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оба – жители Алматинской области, 1996 и 1999 годов рождения. Один из фигурантов ранее был судим за совершение разбойного нападения и грабежа.

    Согласно материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 191 УК РК, злоумышленники поздно ночью на территории парка нападали на прохожих, преимущественно, юношей и отбирали у них телефоны. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.

    Досудебное расследование проводит управление полиции Медеуского района.


    Теги:
    Алматы Борьба с преступностью для mail.ru Правоохранительные органы
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