Двое налетчиков грабили прохожих в парке Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двое налетчиков орудовали в парке и грабили прохожих в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оба – жители Алматинской области, 1996 и 1999 годов рождения. Один из фигурантов ранее был судим за совершение разбойного нападения и грабежа.

Согласно материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 191 УК РК, злоумышленники поздно ночью на территории парка нападали на прохожих, преимущественно, юношей и отбирали у них телефоны. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.

Досудебное расследование проводит управление полиции Медеуского района.