Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двое мужчин скончались после укусов клещей в Кызылординской области

    7 Июля 2023, 10:00

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Два человека стали жертвами Конго-крымской геморрагической лихорадки в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    77-летнего мужчину из Жанакорганского района и 51-летнего жителя Шиелийского района доставили в больницу с признаками заболевания уже в тяжёлом состоянии. Пациенты скончались в реанимации.

    В целом с начала года с жалобами на укусы клещей в медучреждения региона обратились свыше 600 человек. 23 из них госпитализировали с подозрением на Конго-крымскую геморрагическую лихорадку. В 8 случаях диагноз подтвердился. В природных очагах обитания опасных насекомых ведут противоэпидемиологические мероприятия.

    «При регистрации каждого случая в течение 12 часов проводится дезинфекция частных территорий, скотных дворов и животных. 14 дней под медицинским контролем находятся все контактные лица. В целом три месяца – май, июнь и июль – это время активизации опасных видов клещей. Поэтому мы настоятельно просим жителей региона быть осторожными и при укусах незамедлительно обращаться к врачу», - сообщила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Кызылординской области Алия Абдыкаимова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Происшествия Здравоохранение Кызылорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти на 27 млн тенге обманула аферистка кызылординцев
    Два человека скончались в ДТП с рейсовым автобусом в Кызылординской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице