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    • Двое мужчин погибли при ДТП в Темиртау

    1 Августа 2022 21:09

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Два грузовика столкнулись сегодня возле Темиртау. В результате ДТП погибли двое мужчин, один ребенок доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел сегодня днем на трассе Темиртау-Кызылкойын.

    По предварительным данным самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Пассажир и водитель последнего скончались на месте происшествия.

    «1 августа около 12.50 в Бухар-Жырауском районе на автодороге Темиртау-Кызылкойын 33-летний водитель самосвала Shacman, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ-53, под управлением 38-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ГАЗ-53 и находившийся с ним в кабине 21-летний мужчина скончались на месте. Также малолетний пассажир указанной автомашины с различными травмами госпитализирован в одно из медицинских учреждений Темиртау», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #ДТП #Происшествия #Видео
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