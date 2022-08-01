1 Августа 2022 21:09

Двое мужчин погибли при ДТП в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Два грузовика столкнулись сегодня возле Темиртау. В результате ДТП погибли двое мужчин, один ребенок доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел сегодня днем на трассе Темиртау-Кызылкойын.

По предварительным данным самосвал выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Пассажир и водитель последнего скончались на месте происшествия.

«1 августа около 12.50 в Бухар-Жырауском районе на автодороге Темиртау-Кызылкойын 33-летний водитель самосвала Shacman, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ-53, под управлением 38-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ГАЗ-53 и находившийся с ним в кабине 21-летний мужчина скончались на месте. Также малолетний пассажир указанной автомашины с различными травмами госпитализирован в одно из медицинских учреждений Темиртау», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.