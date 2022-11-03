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    Двое мужчин обокрали дом на 40 тысяч евро в Кызылорде

    3 Ноября 2022, 19:23

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержаны двое домушников за кражу 40 тысяч евро из частного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «На оперативный канал «102» управления полиции обратилась 54-летняя жительница города. Неизвестные, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, проникнув в дом через окно, похитили деньги в сумме 40 тысяч евро, лежавшие под кроватью в спальной комнате, и мобильные телефоны Samsung Galaху Tab S7 и Samsung S9. Задержаны двое подозреваемых в возрасте 29 и 30 лет «, - рассказали в полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

    Фото: polisia.kz
    Кызылординская область Борьба с преступностью
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