Двое мужчин обокрали дом на 40 тысяч евро в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержаны двое домушников за кражу 40 тысяч евро из частного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«На оперативный канал «102» управления полиции обратилась 54-летняя жительница города. Неизвестные, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, проникнув в дом через окно, похитили деньги в сумме 40 тысяч евро, лежавшие под кроватью в спальной комнате, и мобильные телефоны Samsung Galaху Tab S7 и Samsung S9. Задержаны двое подозреваемых в возрасте 29 и 30 лет «, - рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Фото: polisia.kz



