27 Августа 2022 14:40

Двое мужчин незаконно добывали гравий в Талдыкоргане - изъято более 25 тонн

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане задержали двух местных жителей, которые организовали незаконную добычу и вывоз песчано-гравийной смеси у реки Балыкты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Предположительно, один из мужчин на тракторе устроил карьер вдоль реки, другой на грузовике вывозил и реализовывал гравий. В ходе рейда оба нарушителя были задержаны на месте правонарушения.

«В кузове грузовика обнаружено более 25 тонн незаконно добытой песчано-гравийной смеси. Собранные в отношении нарушителей административные материалы направили для принятия мер в областной департамент экологии. Обоим грозит ответственность по ст.139 КоАП РК «Нарушение права государственной собственности на недра», которая предусматривает штраф в размере 100 % от суммы причиненного ущерба ресурсам недр», - сообщили в полиции», - сообщил старший инспектор ГПП УМПС ДП Жетысуской области Баглан Рымжанов.

С начала года сотрудниками полиции выявлено уже 38 фактов таких нарушений. Собранные по ним материалы направлены в департамент экологии, добавил он.

Фото: polisia.kz