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    Двое казахстанцев выступят сегодня на ЧМ по боксу в Ташкенте

    2 Мая 2023, 07:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на мужском чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) сборная Казахстана будет представлена двумя спортсменами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по астанинскому времени, в одиннадцатом поединке на ринге А встретятся казахстанский боксер Сагындык Тогамбай (86 кг) и Натан Нланду Мбели из Демократической Республики Конго.

    В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, выступит Санатали Тольтаев (63,5 кг) — в первом бою на ринге Б он сразится с боксером из Израиля Ахмадом Штиви. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Напомним, первый день ЧМ-2023 сложился для сборной Казахстана удачно: Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92 кг) выиграли свои стартовые бои на турнире. На мировом первенстве в Ташкенте Казахстан будет представлен во всех тринадцати весовых категориях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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