Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двое казахстанцев погибли в Южной Корее

    13 Октября 2020, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое казахстанцев погибли в Южной Корее на рабочем месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова.

    «12 октября 2020 года в Южной Корее погибли двое казахстанцев. По предварительной информации местной полиции, предоставленной нашим дипломатам, смерть наступила в связи с травмами, полученными на рабочем месте из-за несоблюдения правил техники безопасности при выполнении работ. Начато расследование. Необходимо отметить, что наши соотечественники находились в Корее нелегально», - сообщил Айбек Смадияров.

    По его словам, связь с родственниками погибших уже установлена.

    «Консульский отдел Посольства оформляет все необходимые документы и предпринимает все меры по возвращению тел наших граждан на родину», - добавил А. Смадияров.

    Фото: AP / Lee Jin-man

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Происшествия Корея
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге