НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое казахстанцев погибли в Южной Корее на рабочем месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова.

«12 октября 2020 года в Южной Корее погибли двое казахстанцев. По предварительной информации местной полиции, предоставленной нашим дипломатам, смерть наступила в связи с травмами, полученными на рабочем месте из-за несоблюдения правил техники безопасности при выполнении работ. Начато расследование. Необходимо отметить, что наши соотечественники находились в Корее нелегально», - сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, связь с родственниками погибших уже установлена.

«Консульский отдел Посольства оформляет все необходимые документы и предпринимает все меры по возвращению тел наших граждан на родину», - добавил А. Смадияров.