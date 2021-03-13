Двое казахстанцев поборются за «бронзу» Премьер-лиги Каратэ 1

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле стартовал престижный международный турнир по каратэ Премьер-лига Каратэ 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Стали известны результаты казахстанских спортсменов в первый день соревнований.

На старте турнира, спортсмены команды Казахстана выступят в весовых категориях до 55 у девушек, до 60 и 67 - у мужчин. Проходившие в первый день турнира состязания в категории до 60 кг, в котором традиционно главенствуют казахстанские спортсмены, на этот раз обошлись без отечественных финалистов. Кайсар Алпысбай и Еркинбек Байтуреев проиграли в первых же боях. Еркинбек по хантею уступил малоизвестному российскому атлету Оганесяну, то Кайсар встретился с очень опытным соперником, неоднократным призером чемпионатов мира и Европы Фердоси Файзалиевым из Азербайджана. Благодаря выходу последнего в финал Кайсар смог проявить себя в утешительных боях вначале против турецкого спортсмена, а затем и представителя Албании.

Таким образом, в борьбе за третье место, занимающий 16-ю строчку в олимпийском рейтинге Кайсар Алпысбай встретится с Эмилем Павловым из Македонии, располагающийся в том же рейтинге ниже Кайсара - на 18-м месте.

В весе до 67 кг первый бой в сетке Асылбека Муратова выпал с чемпионом мира, на сегодняшний день вошедший в четверку обладателей лицензии токийской Олимпиады - Фигуэрой из Бразилии. Казахстанец одолел его с минимальным счетом 1:0. Следующим соперником Асылбека стал турецкий спортсмен, который также уступил казахстанскому спортсмену со счетом 4:0. За выход в четвертьфинал Муратова ожидал бой с представителем Грузии Патаридзе. Проигрывая вначале боя со счетом 2:0, Асылбек после серии ударов цуки сумел не только сократить разницу в счете, но и выйти вперед - 4:2. В полуфинале его ожидал Али Елсави из Египта, призер чемпионата мира, многократный победитель Премьер-лиг, занимающий 6-ю строчку олимпийского рейтинга. К сожалению, он оказался непреодолимой преградой для Асылбека - 4:0. Теперь Асылбеку в воскресенье предстоит поединок за бронзовую медаль. Соперником выступит российский спортсмен Эрнест Шарафутдинов, которому после первого успешного боя против иранского представителя проиграл другой член национальной команды Амирали Дидар.

Завершающими первый день турнира стали поединки девушек в категории до 55 кг. Первый же бой Захаровой со спортсменкой из Узбекистана завершился с минимальным перевесом в пользу Сабины - 1:0. Во втором поединке с чемпионкой Европы 2019 года Орлинг Дженифер из Люксембурга Захарова взяла первое очко, но после протеста тренера соперницы счет сравнялся - 1:1. Последовавший затем цуки Сабины принес ей победное очко - 2:1. В следующем круге ее ожидала весьма опытная соперница, двукратная чемпионка Панамрикаских игр, многократная победительница Премьер-лиг Кумизаки Валерия (Бразилия), занимающая 17-ю строчку в олимпийском рейтинге. Кумизаки взяла первое очко, которое оказалось решающим в данном поединке. Дальнейший выход бразильской спортсменки в финал дал шанс Захаровой проявить себя в утешительных боях. Последний них - с Тубой из Турции – закончимся поражением казахстански.

На другом татами Асель Серикова уступила представительнице Швейцарии Майе Шерер и выбыла из дальнейшей борьбы. Таким образом, по результатам первого дня турнира два члена команды Казахстана будут оспаривать бронзовую медаль турнира.



