Двое карагандинцев погибли в пожаре в новогоднюю ночь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двое карагандинцев погибли в пожаре в новогоднюю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС МВД РК.

«1 января в 01:32 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Болотная Октябрьского района города Караганда. Пожар локализован в 02:28 и ликвидирован в 03:13. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров», - говорится в сводке КЧС.



По информации спасателей, на месте пожара обнаружены два обгоревших тела граждан 1961 и 1957 годов рождения.



«Со слов очевидцев они находились в алкогольном опьянении. На место пожара было привлечено 28 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области», - рассказали в пресс-службе.

Фото иллюстративное