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Двое карагандинцев погибли из-за курения в нетрезвом состоянии
КАРАГАНДА-КАЗИНФОРМ - В Караганде из-за непотушенного окурка произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли двое мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в ДЧС региона, сообщение о пожаре поступило в 18.21 с адреса ул. Четская, 89. На момент прибытия пожарных горели деревянное перекрытие потолка, мебель, домашние вещи, деревянные дверные и оконные блоки 3-комнатного одноэтажного дома.
Как пояснили в ведомстве, площадь пожара составила 20 кв. метров. В ходе разведки и тушения пожара в доме обнаружены обгоревшие трупы 54- и 59-летнего мужчин.
Причиной пожара стал неосторожное обращение с огнем - курение в нетрезвом виде.
Всего за истекший период 2018 года в Карагандинской области зарегистрировано 1 195 пожаров, погибли 28 человек.
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