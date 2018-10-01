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Двое карагандинцев погибли из-за курения в нетрезвом состоянии

2 Октября 2018 11:37 440
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Двое карагандинцев погибли из-за курения в нетрезвом состоянии

КАРАГАНДА-КАЗИНФОРМ - В Караганде из-за непотушенного окурка произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли двое мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Как рассказали в ДЧС региона, сообщение о пожаре поступило в 18.21 с адреса ул. Четская, 89. На момент прибытия пожарных горели деревянное перекрытие потолка, мебель, домашние вещи, деревянные дверные и оконные блоки 3-комнатного одноэтажного дома.

Как пояснили в ведомстве, площадь пожара составила 20 кв. метров.  В ходе разведки и тушения пожара в доме обнаружены обгоревшие трупы 54- и 59-летнего мужчин.

Причиной пожара стал неосторожное обращение с огнем - курение в нетрезвом виде.

Всего за истекший период 2018 года в Карагандинской области зарегистрировано 1 195 пожаров, погибли 28 человек. 

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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