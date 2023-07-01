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    Двое детей выпали из окон в Костанае

    1 Июля 2023, 09:57

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сразу два факта выпадения детей из окон зафиксировано в Костанае за один день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 июня в Костанае произошли два таких случая. В 12:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по проспекту Кобланды-батыра, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 3-го этажа годовалый ребенок. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в больницу с диагнозом «трещина и ушиб головного мозга»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    Тем же днем и по той же причине неосторожности в 20:20 по ул.Уральская в пятиэтажном жилом доме выпал 2-летний ребенок со 2-го этажа.

    «У мальчика выявлена черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Сейчас находится под обследованием в детской травматологии, состояние средней степени тяжести»,- добавили в ДЧС.

    В ведомстве отмечают, что, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели или опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.

    В ДЧС просят родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Костанай
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