Двое детей выпали из окон в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сразу два факта выпадения детей из окон зафиксировано в Костанае за один день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 июня в Костанае произошли два таких случая. В 12:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по проспекту Кобланды-батыра, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 3-го этажа годовалый ребенок. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в больницу с диагнозом «трещина и ушиб головного мозга»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Тем же днем и по той же причине неосторожности в 20:20 по ул.Уральская в пятиэтажном жилом доме выпал 2-летний ребенок со 2-го этажа.

«У мальчика выявлена черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Сейчас находится под обследованием в детской травматологии, состояние средней степени тяжести»,- добавили в ДЧС.

В ведомстве отмечают, что, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели или опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.

В ДЧС просят родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.