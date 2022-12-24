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    Двое детей выпали из окна в Павлодарской области

    24 Декабря 2022, 08:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Малыши 2 и 4 лет госпитализированы в детскую областную больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации областной станции скорой помощи, вызов поступил из поселка Калкаман 23 декабря в 12:48. Бригада скорой помощи приехала через 6 минут.

    «Мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали тупую травму живота. Состояние детей стабильное», – сообщили в пресс-службе Павлодарской детской областной больницы.

    Оба малыша находятся в травматологическом отделении.
    Павлодарская область Происшествия
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