Двое детей выпали из окна в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Малыши 2 и 4 лет госпитализированы в детскую областную больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областной станции скорой помощи, вызов поступил из поселка Калкаман 23 декабря в 12:48. Бригада скорой помощи приехала через 6 минут.

«Мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали тупую травму живота. Состояние детей стабильное», – сообщили в пресс-службе Павлодарской детской областной больницы.

Оба малыша находятся в травматологическом отделении.



