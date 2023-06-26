Двое детей утонули в Большом Алматинском канале

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Двое детей погибли в непредназначенном для купания месте в Енбекшиказахском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС региона, 23 июня в 16:50 поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе, в 10 километрах от села Болек, при неизвестных обстоятельствах в не оборудованном для купания месте пропали двое мальчиков 2009 и 2013 года рождения.

Для проведения поисков были мобилизованы спасатели и техника Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ДЧС Алматинской области, полицейских подразделений.

«Оросительный канал используется для орошения полей. Поисковой группой оперативно-спасательного отряда ДЧС вечером 23 июня и утром 25 июня обнаружены и извлечены тела утонувших без признаков жизни», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС призывает не оставлять детей без присмотра и не купаться в необорудованных для купания местах.

Летом прошлого года в Большом Алматинском канале (БАК) также утонули двое несовершеннолетних в возрасте семи и десяти лет.