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    Двое детей утонули в Большом Алматинском канале

    26 Июня 2023, 20:45

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Двое детей погибли в непредназначенном для купания месте в Енбекшиказахском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС региона, 23 июня в 16:50 поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе, в 10 километрах от села Болек, при неизвестных обстоятельствах в не оборудованном для купания месте пропали двое мальчиков 2009 и 2013 года рождения.

    Для проведения поисков были мобилизованы спасатели и техника Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ДЧС Алматинской области, полицейских подразделений.

    «Оросительный канал используется для орошения полей. Поисковой группой оперативно-спасательного отряда ДЧС вечером 23 июня и утром 25 июня обнаружены и извлечены тела утонувших без признаков жизни», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС призывает не оставлять детей без присмотра и не купаться в необорудованных для купания местах.

    Летом прошлого года в Большом Алматинском канале (БАК) также утонули двое несовершеннолетних в возрасте семи и десяти лет.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия ДЧС Дети
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