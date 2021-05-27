Двое детей упали в туалет пятиметровой глубины в Туркестанской области

САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области участковые инспекторы спасли детей, упавших в туалет 5-метровой глубины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Сарыагашского районного отдела полиции примерно в 19:20 часов поступил вызов из поселка Капланбек о том, что в одном из частных домов в септик 5-метровой глубины упали двое детей. По указанному адресу сразу же выехали участковые инспекторы полиции МПС Сарыагашского РОП. Как выяснилось, 4-летний мальчик упал в глубокий туалет, расположенный во дворе дома. За ним вслед прыгнула 10-летняя девочка, которая хотела спасти своего брата.

Дорога была каждая минута, так как дети могли легко задохнуться в яме. С помощью ломов и других подручных средств полицейские быстро разобрали туалет и вытащили упавших детей наружу. Полицейские вызвали врачей скорой помощи, которые тут же оказали детям медицинскую помощь. К счастью, все обошлось. На сегодня состояние здоровья детей удовлетворительное.

«Ко мне домой прибежала их мама, стала стучать в дверь и кричать: «Соседи, помогите!». Тут я выбежала и спросила, что случилось. Она ответила, что дети упали в туалет. Мы побежали за ней посмотреть, а там два ребенка в яме. Конечно, мы сразу же позвонили на пульт 102. Полицейские - молодцы, приехали за две минуты. Ломом сломали туалет и вытащили детей. Если бы не они, то их не удалось бы спасти. Спасибо им большое. Мы не знали, что делать. Но все закончилось благополучно. Желаем стражам порядка успехов на службе!» - поблагодарили полицейских соседи.

В свою очередь, мама малышей выразила огромную благодарность участковым инспекторам полиции МПС Сарыагашского РОП, которые спасли ее детей от неминуемой гибели.

«Вечером у нас дома произошел несчастный случай. Дети упали в туалет. Мы сразу сообщили в Сарыагашский РОП и попросили помощи. Я благодарю участковых инспекторов полиции поселка Капланбек Асыла Ережепова, Нурдаулета Едилова и Айсултана Сапара, которые быстро приехали и оказали помощь. Сотрудники полиции благополучно достали моих детей из ямы. Большое спасибо полицейским и прошу руководство наградить их. Желаю им здоровья и благополучия!»