Двое детей с онкологией получили дорогостоящий препарат от фонда «Қазақстан халқына»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы двум детям с онкологией ввели дорогостоящий препарат «Карзиба» (Динутуксимаб бета), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Қазақстан халқына».

Всего общественный фонд «Қазақстан халқына» планирует обеспечить 13 детей с онкологическим диагнозом «нейробластома» лекарственным средством «Карзиба» (Динутуксимаб бета). Из них девять пациентов получат лечение в АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (АО «НЦПДХ») в Алматы и четыре на базе Корпоративного фонда «University Medical Center» в Астане. Препараты будут закуплены на общую сумму 2 млрд 594 тысячи тенге.

«Карзиба» (Динутуксимаб бета) является незарегистрированным в Казахстане дорогостоящим лекарством для лечения нейробластомы. Показан в лечении пациентам с нейробластомой в возрасте от 12 месяцев и старше, ранее получавших химиотерапию и достигших ответа, а также у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной нейробластомой в анамнезе. Препарат используется исключительно в условиях клиники под строгим наблюдением врача, который имеет опыт проведения противоопухолевой терапии, а также прошедший обучение.

Лечение проходит в несколько этапов. Уже осуществлена поставка лекарственного средства в объеме 120 флаконов для медицинского применения в АО «НЦПДХ» для девяти детей в возрасте от двух до шести лет, которые проживают в Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте. Поставка второй партии из 100 флаконов ожидается в стационар в течение нескольких дней.

К сожалению, в нашей стране растет число больных раком детей. По данным Минздрава, в регионах на учете находится 4 тыс. детей, из них порядка 300 получают поддерживающую терапию. По заболеваниям на первом месте острые лейкозы – 34 %, на втором месте опухоли головного мозга – 16 %, на третьем месте нейробластомы – 12 %, затем лимфомы – 7 % и ретинобластомы – 7 %. Эффективность лечения при некоторых онкологических заболеваниях у детей составляет 70-90 %. Следовательно, проведение лечения является очень актуальным.

С 18 октября первый курс иммунотерапии препаратом «Карзиба» (Динутуксимаб бета) начала двухлетняя Таира Мухтар. По словам ее мамы Таншолпан Курманалиевой, благодаря препарату у ребенка появился шанс на здоровую жизнь.

«Это последний шаг на пути выздоровления ребенка», - делится Таншолпан. Малышка одна из самых активных пациенток центра и любимица врачей, подробности о ее жизни и ходе лечения рассказывает мама на своей странице в социальных сетях. Делится советами и оказывает поддержку матерям, дети которых тоже столкнулись с тяжелым заболеванием.

Начало курса иммунотерапии немного скрасило серые будни Таншолпан Курманалиевой. Ведь в настоящее время она преодолевает тяжелый период в своей жизни. Несколько лет назад скончалась свекровь и ее родной отец, а в конце августа этого года она потеряла супруга, заболевшего раком. Несмотря на сложные жизненные испытания, Таншолпан считает, что должна бороться до конца, чтобы спасти жизнь ребенка.

«Моей дочери Таире скоро будет три года, мы уже почти год лечимся от нейробластомы, проходим лечение в Алматы. На данный момент прошли шесть курсов химии, сделали операцию по удалению опухоли, потом у нас была пересадка костного мозга и на данный момент мы проходим иммунотерапию, которая должна помочь нам выйти в ремиссию. И я хотела бы сказать огромное спасибо коллективу Научного центра педиатрии и детской хирургии, а также фонду «Қазақстан халқына», благодаря которому мы имеем возможность получать данное дорогостоящее лечение, нам не нужно никуда ехать, можно быть дома и знать, что мы поправимся. Также спасибо донорам Фонда за то, что нам не нужно собирать деньги, не нужно никого просить, ведь мы имеем шанс на выздоровление», - поделилась мама Таиры Таншолпан.

Накануне член Попечительского совета фонда «Қазақстан халқына» Эльмира Алиева посетила маленьких пациентов с диагнозом нейробластома, побеседовала с родителями и врачами НЦПДХ в Алматы.

«Спасительное лекарство «Карзиба» повышает выживаемость среди пациентов с нейробластомой, даже с четвертой стадией рака увеличивается процент выживаемости и фонд «Қазақстан халқына» взял на себя обязательства и закупил дорогостоящий препарат. Хочется отметить, что такие дети вынуждены были раньше уезжать за рубеж и собирать средства через Instagram и Facebook. Сейчас у детей есть возможность, не уезжая из страны получить спасение здоровья благодаря препарату. Спасибо всем, кто помог в этом большом, добром деле, мы очень надеемся, что при поддержке Фонда и врачей Центра все детки будут выздоравливать», - отметила Эльмира Алиева.

В целях обеспечения тяжелобольных пациентов, нуждающихся в незарегистрированных лекарствах, и не включенных в Казахстанский национальный лекарственный формуляр, а также в национальные лечебные протоколы, фондом «Қазақстан халқына» закуплены лекарственные средства на сумму более 11 млрд тенге для 42 пациентов, из них 38 – с редкими и тяжелыми заболеваниями.





Фото: qazaqstanhalqyna.kz