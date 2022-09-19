Двое детей погибли в ДТП с автобусом на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два ребенка погибли в ДТП с автобусом на павлодарской трассе. Еще девять человек доставили в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

По данным полиции, ДТП произошло 19 сентября около 00.20 часов на 59 км автодороги «Кызылорда – Павлодар», между селами Достык и Торткудук Аксуского региона. Пассажирский автобус, который направлялся из столицы в Усть-Каменогорск, слетел в кювет.

«31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Noah (минивен), не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание авто в кювет. По данному факту проводится проверка, – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции уточнили, что в салоне автомашины находилось 11 пассажиров (шестеро детей и пятеро взрослых). Все являются между собой родственниками.

На место направили три кареты скорой помощи и одну бригаду Центра медицины катастроф. Первой прибыла бригада скорой помощи из поселка Калкаман, которая занималась сортировкой пациентов, пишут местные СМИ.

«К сожалению, двое детей – шести и 14 лет – скончались до приезда врачей. Еще девятерым пострадавшим – четверым детям от года до 12 лет и пятерым взрослым от 31 до 66 лет – на месте оказали экстренную помощь», – сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Детей с различными травмами доставили в детскую областную больницу, а взрослых – в павлодарскую городскую больницу №1. Приемные покои в обеих больницах предварительно оповестили о большом количестве пациентов.



Фото: polisia.kz



