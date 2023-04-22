Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двое детей погибли при пожаре в Актобе

    22 Апреля 2023, 00:57

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе при пожаре в частном доме погибли двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

    Инцидент произошел 21 апреля. Сообщение о пожаре поступило в 4 утра. Загорелся частный дом по улице Джангильдина в старой части города. На место выехали 16 человек на 3 пожарных машинах. В доме горели кухня и прихожая.

    На месте возгорания нашли тела двух детей, мальчика, 2013 года рождения, и девочки, 2019 года рождения. 69-летняя женщина была госпитализирована и находится в реанимации. Всего в доме во время пожара находились 5 человек, двое из которых спаслись.

    «На месте вызова пожарными было установлено, что сначала загорелись кухня и прихожая частного дома, затем огонь перекинулся на крышу. Во время пожара были обнаружены тела двух детей, 2013 и 2019 годов рождения. Женщина, 1954 года рождения, сейчас находится в реанимации. Всего в доме было 5 человек. Пожар локализован в 04:41 и потушен в 04:49. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    В ДЧС Актюбинской области напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти три часа тушили камыш в Петропавловске
    Ребенка спасли из пожара в Экибастузе
    Девочка выпала из окна пятого этажа в пригороде Павлодара
    Арсенал оружия прятал у себя дома житель Алматы
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров