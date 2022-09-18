Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двое детей погибли под колесами машин своих родителей в Абайской области

    18 Сентября 2022, 01:59

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Как сообщили в областном департаменте полиции, 3 сентября 40-летний мужчина выезжал со двора дома и не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на своего малолетнего ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний скончался на месте. Второй случай произошел 10 сентября. 30-летний водитель при движении задним ходом допустил наезд на своего малолетнего ребенка. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

    Департамент полиции области предупреждает автовладельцев соблюдать ПДД, быть бдительными и осторожными при управлении автотранспортных средств.

    Фото: Semeynews.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ДТП Происшествия Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи