Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Двое детей и юноша утонули в Актобе

    31 Июля 2022 03:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое детей из одной семьи, а также 18-летний юноша утонули в субботу в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Актюбинской области в Instagram.

    30 июля текущего года в 14 часов 19 минут на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в городе Актобе, район Алматы, Заречная 1, в районе моста «Южный обход» утонул парень в необорудованном месте для купания. Тело 18-летнего юноши извлечено из воды с глубины 3 метров, в 10 метрах от берега.

    В этот же день в 19 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в г.Актобе, район Алматы, Заречный 1, в районе нового моста «Южный обход» в необорудованном месте для купания утонули двое детей из одной семьи 2009 и 2011 года рождения. Тела извлечены с глубины 3-х метров, в 15 метрах от берега .

    В целях предупреждения несчастных случаев на воде департамент по ЧС Актюбинской области призывает соблюдать правила безопасности на водоемах.
    #Актюбинская область #Происшествия #Видео #МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четырех человек на катамаране унесло ветром на Алаколе
    Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 1 августа в Актобе
    Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы