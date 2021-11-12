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    Движению «Жас сарбаз», объединяющему всех юных патриотов страны, - 3 года

    12 Ноября 2021, 11:43

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 14 ноября 2021 года Республиканскому общественному объединению «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» исполняется 3 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

    3 года назад в этот день на общем собрании учредителей был утвержден и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан Устав Движения «Жас сарбаз». Целью движения является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе уважения и гордости историей страны, прагматичной оценки настоящего и позитивного взгляда в будущее, высшей ценностью которого является Независимость Казахстана.

    В настоящее время Движение объединяет 7 037 военно-патриотических клубов (из них при воинских частях 110 военно-патриотических клубов, с охватом 2697 детей), классов «Жас сарбаз» и кружков «Smart Sarbaz», где задействовано молодежи 215 500 воспитанников.

    В честь праздника в сердце нашей страны – городе Нур-Султане 12 ноября т.г. в 12:00 часов в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан, расположенного по адресу: г . Нур-Султан, проспект Республики, 2, 1-4 этаж состоится торжественный концерт, посвященный 3-летию Движения «Жас сарбаз».

    В мероприятии примут участие заместитель министра обороны Республики Казахстан – Таласов Мухамеджан Кадыржанович, председатель РОО «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» - Мендыгалиев Меирбек Оразович, председатели филиалов областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент и воспитанники «Жас сарбаз».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Патриотизм Молодежь
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