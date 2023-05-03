Движение «Жаңа Адамдар» проверило детские спортивные площадки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Недостроенные спортивные площадки – проблема, которая уже на протяжении 5 лет не решается в Атырау. С 2018 года компания ТОО «Фирма Лан» совместно с акиматом взяли на себя ответственность построить 25 детских спортивных площадок в школах города, но по заверению жителей так ничего и не сделали. Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» решили разобраться в этом вопросе, и посетили те места, где должны были быть детские площадки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу движения.

Активисты движения проверили 15 школ, где по бумагам должны были быть спортплощадки. Голые камни вместо газона, а если газон и есть, то весь порванный и дырявый. Тротуары, которые ведут в никуда, кирпичи вместо футбольных ворот, баскетбольные сетки без кольца, скамейки без сидений – в таком состоянии находятся все проверенные объекты. Недостроенные, без должного оснащения и с дырами в ограждениях.

«Это ужасно, вы только на футбольное поле посмотрите. Это что? Это не поле!» — вот как отзываются о спортплощадках школьники Атырау.

Активист движения Алихан Сарсенов встретился с заместителем акима города Атырау Нуржаном Ермухановым. Он заверил, что недостроенные площадки войдут в новую программу, которая завершится в следующем году. А это означает, что они будут достроены до конца 2024 и дети с родителями наконец-таки получат достойные условия для спорта и отдыха.

Поездка показала многое. Оказалось, что большинство «готовых» спортплощадок ничем не отличается от тех, которые не достроены. Взрослые и дети уже давно не верят, что на этих местах появятся обещанные 5 лет назад спортплощадки. Но чиновники не унывают, обещая, если не в этом, то в следующем году обязательно закончить строительство.



