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    Движение восстановлено на 13 участках республиканских трасс - КазАвтоЖол

    24 Февраля 2023, 08:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил об открытии ранее закрытых из-за непогоды трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    Движение восстановлено на 11 участках республиканских трасс:

    Акмолинская область:

    - Екатеринбург-Алматы км. 1291-1353, уч. г. Астана-граница Карагандинской области;

    - Астана-Ерейментау-Шидерты км. 16-200, уч. г. Астана-граница Павлодарской области;

    - Астана-Петропавловск км. 18-231, уч. г. Астана-г. Щучинск;

    - Кокшетау-Атбасар км. 0-184, уч. г. Кокшетау - г. Атбасар.

    Атырауская область:

    - Актобе-Атырау-граница РФ км. 330-346, уч. граница Актюбинской области-с. Сагиз.

    Карагандинская область:

    - Екатеринбург-Алматы км. 1353-1426, уч. граница Акмолинской области-г. Темиртау;

    - Кызылорда-Павлодар км. 1206-1135, уч. п. Молодежный-граница Павлодарской области;

    - Екатеринбург-Алматы км. 1505-1854, уч. п. Жумабек-г. Балхаш.

    Павлодарская область:

    - Кызылорда-Павлодар км. 1206-1367, уч. п. Ленинский-п. Шидерты;

    - Астана-Ерейментау-Шидерты км. 200-254, уч. Граница Акмолинской области-п. Шидерты;

    - Кызылорда-Павлодар км. 1206-1135, уч. п. Шидерты-граница Карагандинской области.

    Восточно-Казахстанская область:

    - Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи км. 6-166, уч. с. Ушановское-г. Алтай.

    Актюбинская область:

    - Актобе-Атырау-граница РФ» км. 12-330, уч. г. Актобе-граница Атырауской области.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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