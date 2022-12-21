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    Движение транспорта ограничили на двух дорогах Карагандинской области

    21 Декабря 2022, 19:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Движение для всех видов автотранспортных средств ограничено от города Караганды до Балхаша и от Темиртау до Караганды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    На республиканской сети автодорог продолжает работать около 560 единиц специальной эксплуатационной техники и более 900 специалистов-дорожников.

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями в Карагандинской области: снегом, ограниченной видимостью, метелью - просим пользователей автодорог республиканского значения ограничить выезды на дальние расстояния и внимательно следить за сообщениями о закрытии трасс. В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуется обращаться в круглосуточный call-центр Казавтожола по короткому номеру 1403», - добавили в нацкомпании.
    Карагандинская область Транспорт Дороги Погода
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