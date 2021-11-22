Движение транспорта ограничено на республиканских трассах в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ВКО в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и общественного автотранспорта на республиканских трассах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС в Instagram.

22.11.2021 г. в 16.20 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед) в Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и общественного автотранспорта на а/д:

1. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105 уч. п.Белоусовка–г. Риддер.

2. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 15-103, уч. п.Глубокое- гр.РФ.

С 17-00 ч. по тем же причинам ограничено движение для пассажирского автотранспорта на участках а/д республиканского значения.

1. «Таскескен-Бахты (граница КНР)» на участке км 0-75 (от пов. на с.Таскескен с а/д «Алматы- Усть-Каменогорск до с.Урджар)

2. «Алматы - Усть-Каменогорск» 615-1068 км. (от гр.Алматинской области-до п. Касым Кайсенова).

«В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций Вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403», - добавили в ДЧС.