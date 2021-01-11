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    Движение «Taza sailau» подвели итоги наблюдения за выборами

    11 Января 2021, 17:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 января в Алматы в Казахстанском пресс-клубе прошел пресс-брифинг, где представители гражданского движения независимых наблюдателей «Taza sailau» подвели итоги наблюдения за выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, передает МИА «Казинформ».

    На пресс-конференции выступили учредитель общественного фонда «Дети под защитой» Жанна Ахметова, политолог Эдуард Полетаев, глава ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин, журналисты Махат Садык и Ерканат Копжасар.

    Движение независимых наблюдателей «Taza sailau» направило около 5 тысяч наблюдателей на 3138 избирательные участки в 25 городах Казахстана. Таким образом, «Taza sailau» охватило 31% из 10 тысяч избирательных участков.

    Бигельды Габдуллин заявил, что выборы состоялись и поэтому можно констатировать факт, что они были чистыми и прозрачными.

    «С момента создания движение провело обучение для наблюдателей, открыв онлайн-школу молодого политика. За 2 месяца Школа провела серию онлайн-семинаров и тренингов по обучению добровольцев на местах», - заявил он.

    «Наши ребята в течение дня наблюдали за выборами и по итогам голосования выявили 500 нарушений по всей стране, среди которых лидируют города: Алматы, Нур-Султан, Шымкент», - отметила Жанна Ахметова.

    Журналист Ерканат Копжасар сказал, что в целом, по городу Нур-Султан выявлено 17 фактов нарушения.

    По словам политолога Эдуарда Полетаева в городе Семей независимые наблюдатели, некоторые представители политических партий не получили доступ на участки из-за внесенных ограничений.

    «Наблюдателям от «Taza sailau» пришлось поспорить с представителями ТИК на местах и доказывать свое право на нахождение на избирательных участках», - отметил он.

    Участники также отметили, что нарушения были выявлены и в Восточно-Казахстанской области, где наблюдатели в Семее и Усть-Каменогорске жаловались на неотапливаемые избирательные участки. При этом правонарушений не обнаружено.

    Из-за того, что выборы в Мажилис и маслихаты различного уровня проходят одномоментно, избирателям выдаются больше одного бюллетеня.

    «Были недоразумения, когда наличие нескольких бюллетеней у одного избирателя некоторые граждане принимали за «вброс». Но наблюдатели «Taza sailau» разъяснили такие моменты избирателям, в том числе публиковали посты в соцсетях», - высказалась Жанна Ахметова.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Выборы Политические партии Выборы-2021
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