Движение судов в Суэцком канале нормализовалось после столкновения танкеров

АММАН.КАЗИНФОРМ - Судоходство по Суэцкому каналу в Египте было восстановлено после того, как два танкера под флагами Сингапура и Каймановых островов разошлись после непродолжительного столкновения в среду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Два танкера, перевозчик сжиженного природного газа (СПГ) под флагом Сингапура BW Lesmes и танкер для перевозки нефтепродуктов под флагом Каймановых островов Burri, ненадолго столкнулись в канале. Об этом сообщила рано утром в среду компания по отслеживанию судов MarineTraffic со ссылкой на очевидцев.

Египетское издание AlQahera News процитировала слова председателя администрации Суэцкого канала Усамы Раби о том, что судно, сломавшееся на навигационном курсе, начали буксировать, не указав более подробной информации.

По данным информационного портала о бизнес-информации Refinitiv Eikon, по состоянию на 5 часов утра (02:00 по Гринвичу) BW Lesmes смотрел на север, но его буксировали на юг два буксира. Между тем, как показали данные, Burri был пришвартован и смотрел на юг примерно в 12 км от южного конца канала.

Суэцкий канал — один из самых загруженных водных путей в мире и кратчайший морской путь между Европой и Азией.

Через канал проходит около 12% мировой торговли. Во время сильного ветра в 2021 году огромный контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале, остановив движение в обоих направлениях на шесть дней и нарушив глобальную торговлю.

В начале этого года грузовое судно MV Glory село на мель в Суэцком канале у берегов города Эль-Кантара.