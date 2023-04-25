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    Движение пяти автобусных маршрутов временно изменили в Астане

    25 Апреля 2023, 20:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пять автобусных маршрутов временно изменили схемы своего движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    «До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 35, 36, 45, 305. Кроме того до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрута №40», - сообщили в компании CTS.

    Астанчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

    С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться ниже.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт
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