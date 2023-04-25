Движение пяти автобусных маршрутов временно изменили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пять автобусных маршрутов временно изменили схемы своего движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 35, 36, 45, 305. Кроме того до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрута №40», - сообщили в компании CTS.

Астанчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться ниже.