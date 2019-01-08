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Движение поездов со станции Астана-1 временно перенесут на Астана-Нурлы жол

8 Января 2019 13:27 129
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Движение поездов со станции Астана-1 временно перенесут на Астана-Нурлы жол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- С 00:00  до 18:00 24 января 2019 года по времени Астаны движение пассажирских поездов по станции Астана-1 будет временно перенесено на станцию Астана-Нурлы жол. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу  АО «Пассажирские перевозки».

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В этой связи ожидается корректировка расписания от 1 до 2 часов и порядка курсирования 36 пассажирских и пригородных поездов по узлу Астана.

Список поездов:

1

№76 Петропавловск - Кызылорда

 

19

№83 Караганды - Москва

2

№363/364 Караганды - Томск-2

 

20

№307 Жезказган - Астана-1

3

№328 Костанай - Караганды

 

21

№308 Астана-1 - Жезказган

4

№312 Астана-1 - Семей

 

22

№95 Астана НЖ - Уральск

5

№7507 Астана НЖ - Кокшетау

 

23

№9 Алматы-1 - Астана НЖ

6

№604 Аркалык - Астана НЖ

 

24

№6857 Караганды - Астана-1

7

№55Кызылорда - Кокшетау

 

25

№6858 Астана-1 - Караганды

8

№153 Семей - Астана НЖ

 

26

№146 Омск - Караганды

9

№86 Астана-1 - Сарыагаш

 

27

№58 Уральск - Астана НЖ

10

№3 Алматы-2 - Астана НЖ

 

28

№154 Астана НЖ - Семей

11

№711 Шымкент - Астана НЖ

 

29

№7501 Павлодар - Астана-1

12

№6829 Ерейментау - Кокшетау

 

30

№7502 Астана-1 - Павлодар

13

№705 Алматы-2 - Петропавловск

 

31

№39 Астана НЖ - Челябинск

14

№673 Павлодар - Астана НЖ

 

32

№38 Мангистау - Астана НЖ

15

№6803 Астана - Атбасар

 

33

№327 Караганды - Костанай

16

№16 Петропавловск - Алматы-2

 

34

№4 Астана НЖ - Алматы-2

17

№44 Костанай - Алматы-1

 

35

№43 Алматы-1 - Костанай

18

№40 Челябинск - Астана НЖ

 

36

№316 Казань - Ташкент 


«Эта мера обусловлена проведением плановых работ согласно графику по капитальному ремонту путей и сооружений на станции Астана-1. Работы проводятся в соответствии с правилами технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан для непрерывной и ритмичной работы железных дорог, безусловного соблюдения безопасности движения», ­ - отмечается в сообщении.

В связи с вышеизложенным, национальный перевозчик просит пассажиров и встречающих учитывать изменение в маршрутах, быть внимательными при отправлении и прибытии поездов.

Для получения более подробной информации  просят обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу по номеру: 105. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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