Движение поездов со станции Астана-1 временно перенесут на Астана-Нурлы жол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- С 00:00 до 18:00 24 января 2019 года по времени Астаны движение пассажирских поездов по станции Астана-1 будет временно перенесено на станцию Астана-Нурлы жол. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

В этой связи ожидается корректировка расписания от 1 до 2 часов и порядка курсирования 36 пассажирских и пригородных поездов по узлу Астана.

Список поездов:

1 №76 Петропавловск - Кызылорда 19 №83 Караганды - Москва 2 №363/364 Караганды - Томск-2 20 №307 Жезказган - Астана-1 3 №328 Костанай - Караганды 21 №308 Астана-1 - Жезказган 4 №312 Астана-1 - Семей 22 №95 Астана НЖ - Уральск 5 №7507 Астана НЖ - Кокшетау 23 №9 Алматы-1 - Астана НЖ 6 №604 Аркалык - Астана НЖ 24 №6857 Караганды - Астана-1 7 №55Кызылорда - Кокшетау 25 №6858 Астана-1 - Караганды 8 №153 Семей - Астана НЖ 26 №146 Омск - Караганды 9 №86 Астана-1 - Сарыагаш 27 №58 Уральск - Астана НЖ 10 №3 Алматы-2 - Астана НЖ 28 №154 Астана НЖ - Семей 11 №711 Шымкент - Астана НЖ 29 №7501 Павлодар - Астана-1 12 №6829 Ерейментау - Кокшетау 30 №7502 Астана-1 - Павлодар 13 №705 Алматы-2 - Петропавловск 31 №39 Астана НЖ - Челябинск 14 №673 Павлодар - Астана НЖ 32 №38 Мангистау - Астана НЖ 15 №6803 Астана - Атбасар 33 №327 Караганды - Костанай 16 №16 Петропавловск - Алматы-2 34 №4 Астана НЖ - Алматы-2 17 №44 Костанай - Алматы-1 35 №43 Алматы-1 - Костанай 18 №40 Челябинск - Астана НЖ 36 №316 Казань - Ташкент



«Эта мера обусловлена проведением плановых работ согласно графику по капитальному ремонту путей и сооружений на станции Астана-1. Работы проводятся в соответствии с правилами технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан для непрерывной и ритмичной работы железных дорог, безусловного соблюдения безопасности движения», ­ - отмечается в сообщении.

В связи с вышеизложенным, национальный перевозчик просит пассажиров и встречающих учитывать изменение в маршрутах, быть внимательными при отправлении и прибытии поездов.

Для получения более подробной информации просят обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу по номеру: 105.