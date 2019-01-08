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13:43 211
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11:12 339
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Движение поездов со станции Астана-1 временно перенесут на Астана-Нурлы жол
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 00:00 до 18:00 24 января 2019 года по времени Астаны движение пассажирских поездов по станции Астана-1 будет временно перенесено на станцию Астана-Нурлы жол. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».
В этой связи ожидается корректировка расписания от 1 до 2 часов и порядка курсирования 36 пассажирских и пригородных поездов по узлу Астана.
Список поездов:
|
1
|
№76 Петропавловск - Кызылорда
|
|
19
|
№83 Караганды - Москва
|
2
|
№363/364 Караганды - Томск-2
|
|
20
|
№307 Жезказган - Астана-1
|
3
|
№328 Костанай - Караганды
|
|
21
|
№308 Астана-1 - Жезказган
|
4
|
№312 Астана-1 - Семей
|
|
22
|
№95 Астана НЖ - Уральск
|
5
|
№7507 Астана НЖ - Кокшетау
|
|
23
|
№9 Алматы-1 - Астана НЖ
|
6
|
№604 Аркалык - Астана НЖ
|
|
24
|
№6857 Караганды - Астана-1
|
7
|
№55Кызылорда - Кокшетау
|
|
25
|
№6858 Астана-1 - Караганды
|
8
|
№153 Семей - Астана НЖ
|
|
26
|
№146 Омск - Караганды
|
9
|
№86 Астана-1 - Сарыагаш
|
|
27
|
№58 Уральск - Астана НЖ
|
10
|
№3 Алматы-2 - Астана НЖ
|
|
28
|
№154 Астана НЖ - Семей
|
11
|
№711 Шымкент - Астана НЖ
|
|
29
|
№7501 Павлодар - Астана-1
|
12
|
№6829 Ерейментау - Кокшетау
|
|
30
|
№7502 Астана-1 - Павлодар
|
13
|
№705 Алматы-2 - Петропавловск
|
|
31
|
№39 Астана НЖ - Челябинск
|
14
|
№673 Павлодар - Астана НЖ
|
|
32
|
№38 Мангистау - Астана НЖ
|
15
|
№6803 Астана - Атбасар
|
|
33
|
№327 Караганды - Костанай
|
16
|
№16 Петропавловск - Алматы-2
|
|
34
|
№4 Астана НЖ - Алматы-2
|
17
|
№44 Костанай - Алматы-1
|
|
35
|
№43 Алматы-1 - Костанай
|
18
|
№40 Челябинск - Астана НЖ
|
|
36
|
№316 Казань - Ташкент
«Эта мера обусловлена проведением плановых работ согласно графику по капитальному ремонту путей и сооружений на станции Астана-1. Работы проводятся в соответствии с правилами технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан для непрерывной и ритмичной работы железных дорог, безусловного соблюдения безопасности движения», - отмечается в сообщении.
В связи с вышеизложенным, национальный перевозчик просит пассажиров и встречающих учитывать изменение в маршрутах, быть внимательными при отправлении и прибытии поездов.
Для получения более подробной информации просят обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу по номеру: 105.
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