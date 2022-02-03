Движение поездов на участке Мойынты-Сары-Шаган полностью восстановлено

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На станции Новалы участка Мойынты – Сары-Шаган «Жамбылского отделения ГП» движение поездов полностью восстановлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

«В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и около 200 железнодорожников. На месте происшествия работает специально созданная комиссия АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Железнодорожники, работая круглосуточно, оперативно устранили последствия нештатной ситуации. Уже через несколько часов после аварии было открыто движение поездов по одному пути. Слаженная работа всех подразделений железной дороги позволила в сжатые сроки полностью восстановить движение поездов», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали, 1 февраля текущего года в 13:55 ч. на данном участке произошел сход 12 вагонов, груженных пшеницей. Причина схода - излом боковой рамы вагона российского производства. По итогам расследования ущерб будут предъявлен виновной стороне в установленном порядке.



