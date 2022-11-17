Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено после схода вагонов, произошедшего сегодня ранним утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «Қазақстан темір жолы».

«В 21:03 на перегоне Карабас участка Караганда - Акадыр Карагандинской области возобновлено движение поездов, прерванное после схода вагонов», - говорится в сообщении КТЖ.

Как ранее сообщалось, на данном перегоне в 6:15 сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. В следствии чего на участке было приостановлено движение всех поездов. Для ликвидации последствий были задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана.

«Компания приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства. Специальная комиссия проводит расследование произошедшего инцидента», - добавили в нацкомпании.



